МИД России назвал новые санкции США, введенные 15 августа против портовой компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова, попыткой «наказать» РФ за ее принципиальную позицию по северокорейскому вопросу. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента информации и печати ведомства.

«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН. Вызывает сожаление, что санкции введены в тот момент, когда решение сложнейшей задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе», — говорится в сообщении.

МИД также отмечает, в США «не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения» по введению односторонних санкций против российской компании.

«Акцент американских политиков на рестрикциях — это попытка скрыть их бесполезность. В любом случае наращивание ограничений на фоне беспрецедентного русофобского накала, без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений, — это путь в никуда», — добавили в ведомстве.