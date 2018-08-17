Введение санкций США против российского госдолга может привести к оттоку 8—10% инвесторов из суверенных долговых бумаг РФ, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Введение санкций в отношении покупателей российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Делая допущение о том, что географическое распределение возможных держателей российского суверенного долга примерно соответствует географии текущих держателей, АКРА оценивает потенциал падения объемов спроса на госдолг РФ в 8—10% относительно уровня на начало 2018 года (при неизменной процентной ставке и валютном курсе). При этом базовый сценарий прогноза предполагает, что долговые санкции США в наибольшей степени влияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции и в существенно меньшей — в иных юрисдикциях», — отмечается в сообщении.

Внешний спрос на российские гособлигации снизился после предыдущего раунда санкций в апреле 2018 года. К началу июля объем ОФЗ и еврооблигаций, находящихся у нерезидентов, сократился на 5,4%, или 383,3 млрд рублей, говорят аналитики.

«По оценкам АКРА, снижение спроса на все виды долга на 8—12% (в основном со стороны нерезидентов) в долгосрочной перспективе приведет к росту равновесных ставок рублевых заимствований государства на 0,5—0,8 процентного пункта», — заключили эксперты.



Ранее американские сенаторы от обеих партий внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. По мнению экономистов Barclays, блокировка активов и счетов российских госбанков в юрисдикции США и запрет на операции с ними для американских институтов — главная угроза наряду с мерами против госдолга, содержащаяся в проекте американских санкций.