Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками Московского Вексельного Банка, у которого в пятницу, 17 августа, ЦБ отозвал лицензию, не позднее 31 августа. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на компенсации, сообщает департамент общественных связей АСВ.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 августа.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховка рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, напоминают в АСВ.