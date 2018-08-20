Сенаторы США могут внести изменения в законопроект об автоматическом введении санкций в отношении России в случае ее вмешательства в американские выборы с тем, чтобы минимизировать негативные последствия для глобальной экономики от такого шага. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

В январе сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и его коллега, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио внесли в верхнюю палату американского конгресса законопроект о противодействии странам, которые попробуют повлиять на избирательный процесс в Соединенных Штатах. России в нем посвящена отдельная секция.

«Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен российской экономикой, а избыточный эффект [для глобальной экономики в целом] был ограничен», — приводит Bloomberg слова Ван Холлена. Как он уточнил, одно из изменений в законопроекте может предполагать закрепление за президентом Дональдом Трампом права в интересах национальной безопасности отменять некоторые ограничительные меры, однако не все. «Мы рассматриваем ряд вариантов, но пока ничего не решено», — отметил сенатор.

Песков: санкции США против России повредят международной торговле Ответные шаги руководства РФ будут соответствовать интересам граждан страны, заявил пресс-секретарь президента.

Как пишет агентство, в феврале Минфин США предупредил, что введение санкций в отношении России, в особенности ее суверенного долга, может привести к нестабильности на мировых рынках и негативно сказаться на деятельности американских предприятий, ведущих бизнес с рядом энергетических компаний РФ.

Согласно представленному в январе законопроекту, если директор национальной разведки США придет к выводу, что РФ или подконтрольное ей лицо хотели вмешаться в выборы, то президент в течение десяти дней обязан применить определенный набор санкций, под которыми подразумевается полная заморозка активов, запрет на доступ к американской финансовой системе и блокирование любых сделок с американцами. Ограничения эти должны затронуть минимум три организации из перечисленных в законопроекте: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, БМ-Банк (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и Россельхозбанк.