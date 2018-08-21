Президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако он обозначил условие для возможного их снятия. «Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь», — отметил он.

При этом Трамп обратил внимание на то, что с Путиным он также обсуждал вопрос принадлежности Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и газопровод «Северный поток — 2».

Последние санкции, введенные в отношении России, касаются связей с КНДР и «делом Скрипалей». В августе были введены санкции против гражданина России Василия Колчанова и портовой компании «Профинет», в которой он является генеральным директором. Отмечалось, что Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями КНДР в России.

США ввели новые санкции по КНДР против гражданина России и возглавляемой им компании Также санкции были введены в отношении двух китайских компаний.

Также были введены санкции против банка «Агросоюз». Согласно постановлению Минфина США, были заморожены имеющиеся или будущие активы «Агросоюза» в США, в том числе в случае их передачи другому лицу. «Агросоюз» в период с 2009 по 2013 год провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В 2013-м «Агросоюз» перевел более 5,5 млн долларов по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН и США Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более 8 млн долларов и разместил более 3 млн долларов в эквиваленте по поручению KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить почти 2,5 млн долларов в российских рублях на счет в банке.

США ввели санкции против банка «Агросоюз» Санкции введены в рамках ограничительных мер против Северной Кореи.

Что касается «дела Скрипалей», новые санкции США против Москвы должны вступить в силу 22 августа. Предполагается, что они будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу 22 августа, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести в ноябре 2018 года, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Отвечая на вопрос, чего пытаются добиться США в своей санкционной политике в отношении России, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала, что власти США уверены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны «вести себя надлежащим образом». В качестве примера Науэрт привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров. «Мы заметили, что санкции очень эффективны во многих случаях во всем мире», — пояснила Науэрт.



В России новые санкции и обещания их ввести не оставляют без ответа. Так, премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил введение новых санкций с объявлением экономической войны и признал, что они так или иначе влияют на экономику страны.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо: это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо реагировать: экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что возможное введение санкций США будет «неприятным, но не смертельным» для российской экономики. Он также отметил, что ослабление рубля на фоне санкций США может привести к росту инфляции до 3%, но ее уровень останется в целевом коридоре ЦБ.

МИД России в свою очередь обещает зеркальный ответ на санкции, и называет введение новых санкций то «беспомощностью» США, то попыткой «наказать» Россию за принципиальную позицию по КНДР. Кроме того, в МИДе считают, что такое внимание к санкциям — явный признак их «бесполезности».

«Акцент американских политиков на рестрикциях — это попытка скрыть их бесполезность. В любом случае наращивание ограничений на фоне беспрецедентного русофобского накала, без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений — это путь в никуда», — говорится в одном из последних сообщений ведомства.

Однако не все американцы поддерживают санкции против России. Согласно опросу общественного мнения компании Gallup, поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

США начали вводить санкции против России в 2014 году после присоединения Республики Крым к РФ. По подсчетам российского МИДа, на данный момент число санкционных актов достигло 55.