Арбитражный суд в Якутии признал банк «Таатта» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщает пресс-служба суда.

«По итогам заседания банк «Таатта» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в сообщении суда.

Ранее Центробанк выяснил, что «дыра» в балансе банка «Таатта» составляет порядка 4,603 млрд рублей. В начале августа временная администрация банка в ходе обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка были осуществлены операции с признаками хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей. До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

Обязательства банка «Таатта» составляют около 8,18 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов оценило сумму выплат вкладчикам по страховому случаю банка «Таатта» в 4,4 млрд рублей.

Лицензия у банка была отозвана 5 июля. «Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении ЦБ.