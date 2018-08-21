Минфин РФ отменяет 22 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников рынка, следует из материалов ведомства.



«Минфин России информирует о непроведении 22 августа 2018 года аукционов по размещению ОФЗ. Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ», — говорится в сообщении.



После стабилизации ситуации на долговом рынке ведомство возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе.

Подобный аукцион последний раз отменялся в апреле 2018 года.

«Российские ОФЗ находились под давлением продавцов четырнадцать торговых сессий кряду — рекорд со времен кризиса. За это время индекс MOEX RGBI (Russian Government Bond Index) снизился почти на 4% до 133,8 пункта, а доходность отдельных выпусков ОФЗ подскочила до 9%. Спрос на новые выпуски ОФЗ был очень низким, так что решение Минфина повременить с новыми выпусками выглядит целесообразным. Облигационный рынок должен «переварить» распродажи ОФЗ со стороны нерезидентов, после чего Минфин сможет вернуться на рынок долга. Впрочем, существенной поддержки рублю это не окажет — для российской валюты более существенной стала новость о возобновлении покупки валюты в резервы с 17 августа», — прокомментировал старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

