Вашингтон заблокировал российские активы в США на сумму в сотни миллионов долларов, сообщается во вторник в заявлении замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

«Действия Минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США», — говорится в документе.

Заявление Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в конгрессе. Ответственная за санкции в американском Минфине Сигал Манделькер отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.

США ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. Часть санкций накладывается по распоряжению президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом конгресса «О противодействии противникам Америки через санкции» и не могут быть сняты без согласия конгресса. Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно, а МИД РФ подчеркивал, что Москва считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.