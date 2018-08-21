Минфин США утверждает, что зарубежные инвесторы уменьшили вложения в экономику РФ, и приписал это снижение инвестиций эффекту санкций Запада против страны.

«Влияние связанных с Россией санкций ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке санкций юридических и физических лиц. Западные санкции и последовавшая геополитическая напряженность повысили неопределенность и снизили местные и иностранные частные инвестиции в Россию», — заявила в письменных показаниях сенату ответственная за санкции замминистра финансов США Сигал Манделькер.

«Общие иностранные прямые инвестиции в Россию снизились с 2013 года более чем на 5%, а прямые инвестиции из США уменьшились значительно — на 80% с 2013 года», — пишет Манделькер.