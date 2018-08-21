Американское правительство намерено последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении России, пока она не изменит свой внешнеполитический курс. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Даже применяя беспрецедентные карательные меры в связи с российской агрессией, мы ясно даем понять, что дверь для диалога является открытой, если [президент РФ Владимир] Путин решит сделать вызывающие доверие шаги в направлении конструктивного пути. В Сирии мы создали каналы деэскалации, чтобы избежать столкновений между нашими силами. На Украине мы предпринимаем усилия по линии посла Курта Волкера, чтобы обеспечить средства, за счет которых Россия может выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений», — сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

«Однако во всех этих областях сделать следующий шаг предстоит России, а не Америке. Наша политика остается неизменной: последовательное навязывание издержек России, пока она не изменит курс», — добавил Митчелл.

Согласно изложенной им информации, «средняя подвергшаяся воздействию санкций российская фирма» теряет примерно четверть операционной выручки, оценка активов такой компании падает приблизительно на 50%, и она вынуждена сокращать треть персонала. «Мы считаем, что наши санкции в общем и целом стоили российскому правительству десятков миллиардов долларов, не считая широкого воздействия на государственные сектора [экономики], а также сковывающего эффекта американских санкций на российскую экономику», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Митчелл отметил, что американская дипломатия в отношении РФ будет подкрепляться опорой на беспрецедентную военную силу. «Наша политика в отношении России проистекает из понимания того, что дипломатия США на российском направлении, чтобы быть эффективной, должна быть подкреплена беспрецедентной военной силой, полностью интегрированной с союзниками и всеми нашими инструментами [национальной] мощи», — заявил дипломат.