Банковские счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как Минфин США внес их в санкционный список.

Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя министра финансов США Сигал Манделькер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете сената конгресса США.

«6 апреля счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены», — говорится в заявлении.

Как утверждает американский Минфин, в результате санкций состояние Дерипаски уменьшилось наполовину (Forbes оценивал состояние в 6,7 млрд долларов в 2018 году), Вексельберг потерял 3 млрд долларов.