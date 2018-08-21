Агентство по страхованию вкладов, которое с 8 мая ведет через Сбербанк расчеты с вкладчиками лишившегося лицензии банка «Эльбин», выплатило включенным в реестр вкладчикам компенсации на 67,8 млн рублей, что составляет около 90% суммы общей страховой ответственности агентства по данному банку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном АСВ во вторник.

При этом в результате проведенной АСВ работы по состоянию на 21 августа в реестр обязательств банка были внесены изменения в части восстановления прав на вклады в отношении около 50% физлиц, права которых были нарушены бывшим руководством и сотрудниками кредитной организации.

ЦБ лишил банк лицензии 26 апреля. Тогда в АСВ отмечали, что вкладчикам банка «Эльбин» причитается около 76,9 млн рублей страховых выплат.

Позднее агентство сообщило, что в расположенном во Владикавказе филиале махачкалинского банка выявлены серьезные нарушения федерального законодательства, выразившиеся в сокрытии от учета обязательств банка по вкладам и их последующем хищении. По данным фактам Следственным управлением Следственного комитета России по Северной Осетии 23 мая возбуждено уголовное дело.

После начала выплат страхового возмещения в АСВ обратились 308 человек, данные о вкладах которых отсутствовали в балансе банка.

С 30 июля во Владикавказе организован личный прием вкладчиков филиала «Гамид» для получения от них сведений об обстоятельствах размещения денежных средств во вклады, а также иной дополнительной информации и документов, сообщили в агентстве, к настоящему моменту опрошены 285 вкладчиков.

Агентство продолжает осуществлять восстановление прав вкладчиков на получение страхового возмещения и предполагает завершить основной объем указанной работы в течение месяца. Вкладчикам банка, данные о счетах (вкладах) которых восстанавливаются в учете, и соответственно вносятся изменения в реестр страховых выплат, направляются СМС-уведомления о возможности получения возмещения по вкладам в банке-агенте», — подчеркивается в пресс-релизе.