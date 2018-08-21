У российского бизнесмена Виктора Вексельберга не было личных счетов на Кипре, сообщил РБК официальный представитель подконтрольной Вексельбергу группы компаний «Ренова» Андрей Шторх.

Ранее Минфин США в докладе конгрессу сообщил, что на Кипре были заморожены банковские счета миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.



«У господина Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре, — отметил Шторх. — Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось».

РБК также направил запрос представителю Дерипаски и запросы в Центробанк и Министерство финансов Кипра.

Минфин США сообщил о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре Как утверждает американский Минфин, в результате санкций состояние Дерипаски уменьшилось наполовину.

Минфин США в докладе о незаконных финансовых потоках, связанных с Россией, признал, что с начала 2017 года американские власти оказывают серьезное давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», проходящих через кипрский банковский сектор.

В докладе отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на 3 млрд долларов — с оценочных 16,4 млрд долларов по состоянию на 5 апреля до 13,5 млрд долларов на 26 июля 2018 года, отмечает ведомство. В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла «Ренову» своим крупнейшим клиентом», была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

Подсанкционные российские «олигархи» стали «радиоактивными» в том смысле, что все, к чему они прикасаются, несет риск вторичных санкций США в отношении тех, кто сотрудничает с этими бизнесменами, заявила во вторник, 21 августа, на слушании в банковском комитете сената, посвященном антироссийским санкциям, заместитель министра финансов США по противодействию терроризму и по финансовой разведке Сигал Манделькер.