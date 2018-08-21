Россия так ответит на новые американские санкции, чтобы это не нанесло ущерб ее собственным интересам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам», — говорится в комментарии Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.



Ранее во вторник США расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц. Так, список киберсанкций пополнили два россиянина и две компании — петербургская компания Vela-Marine Ltd. и словацкая фирма Lacno S.R.O.

США расширили санкции против России Санкции объявлены незадолго до выступления в конгрессе ответственной за санкции в американском Минфине Сигал Манделькер.

«Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые «кибернарушения». За первое — «наказали» две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских «контрхакерских» мер в группу «проштрафившихся» включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан. Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне? При этом США «делают замах» на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится», — заключил Рябков.