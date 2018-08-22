Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции конгресса США против России, скорее всего, будут рассмотрены в октябре или ноябре, после промежуточных выборов. Его слова во вторник приводит интернет-издание The Hill.

По данным газеты, сенатор отметил, что рассмотрение новых санкций — в приоритете конгресса, но на их обсуждение и принятие может не хватить времени. Он считает, что шансы на то, что конгресс введет новые санкции в отношении России в сентябре, крайне малы.

«Сентябрь уже довольно загружен. Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против РФ», — заявил он. «Надеюсь, что две партии смогут выработать что-то, что мы сможем принять», — сказал сенатор. Макконнелл также отметил, что принятие подобного законопроекта может быть «перенесено на октябрь или на время после промежуточных выборов 6 ноября».