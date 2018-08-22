Минпромторг РФ выработал комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США, и будет заменять недоступные из-за санкций США электронные компоненты собственными аналогами или импортировать их из Юго-Восточной Азии. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба министерства.

«Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — сказал он. Министерство также окажет максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от санкций США.

Министерство признает, что запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но это влияние не будет критично. «Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку. Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1 500 типов электронно-компонентных баз», — отмечают в Минпромторге.