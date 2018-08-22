Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность отказа компаниям в исключении из реестра требований кредиторов Пробизнесбанка долга перед банком «Экспресс-Волга» и Газэнергобанком в размере 46,9 млрд рублей, говорится в определении суда.

Ранее более 200 кредиторов Пробизнесбанка оспорили включение в реестр долга этим банкам. Они, в частности, ссылались на фиктивный характер задолженности Пробизнесбанка перед данными кредитными организациями.

По их мнению, Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Пробизнесбанка) является заинтересованным лицом во включении кредитора в реестр требований кредитора должника, поскольку АСВ совместно с Совкомбанком были выделены денежные средства на санацию банка «Экспресс-Волга».

Однако суды в декабре 2017 года и марте подтвердили законность включения этой задолженности в реестр требований кредиторов Пробизнесбанка.

В августе АСВ направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших членов органов управления Пробизнесбанка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации в размере 68,5 млрд рублей.