Минпромторг РФ рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции со стороны США. Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — сказал он.

Новые санкции США могут негативно отразиться на поставках производителей РФ в третьи страны, заявил Мантуров.

«Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран», — отметил министр.

«Ограничения были всегда, особенно для предприятий ОПК. Поэтому мы, выполняя задачи по импортозамещению в области станкостроения, ставили перед собой задачу выйти на тот объем продукции, продукцию с теми качествами и характеристиками, которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа. Мы эту работу будем продолжать проводить, чтобы снизить зависимость от технологического оборудования зарубежных стран», — добавил он.