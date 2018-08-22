Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 79 рублей впервые с 11 апреля, стоимость американской валюты впервые с 13 августа преодолела отметку 68 рублей.

По состоянию на 14:18 мск курс евро вырос на 1,165 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 79,015 рубля. Курс доллара к этому времени повысился на 77,25 копейки, до 68,0475 рубля.

На курс рубля на текущей неделе оказывают влияние разнонаправленные факторы, среди которых негативные оказываются сильнее, констатирует ведущий аналитик ГК «Телетрейд» Марк Гойхман.

«Событием среды, 22 августа, может выступить вступление в силу первой «волны» новых санкций США против России, объявление о которых вызвало падение российской валюты в начале августа. Именно это выступает основным драйвером давления на рубль, которое усиливается продажами российских гособлигаций иностранными инвесторами из-за опасения последствий санкций», — отмечает он.

Кроме того, указывает эксперт, вечером 22 августа будут опубликованы протоколы последнего заседания американского Федрезерва. «На нем были отмечены позитивные перспективы экономики США и курс на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС. Если в протоколах инвесторы увидят подтверждение данному оптимизму, это станет дополнительным фактором поддержки доллара», — говорит Гойхман. Он также указывает, что на рубль давит и возобновление покупки иностранной валюты Минфином РФ.

«С другой стороны, некоторую поддержку российской валюте оказывает возобновившийся рост котировок нефти. Они поднялись с начала недели с 70,6 доллара в район около 73 долларов по марке Brent. Важен и начавшийся период выплат налогов, который традиционно повышает спрос на рубли при продаже валютной выручки экспортерами. Его пик придется на конец текущей — начало следующей недели», — подчеркивает аналитик.

Он полагает, что до конца недели и до 28 августа на фоне продажи валюты экспортерами и в случае продолжения роста нефтяных цен возможно определенное укрепление рубля, границами выступают уровни поддержки 66,3—66,5 рубля за доллар и 76,7—77 рублей за евро.

«Однако в целом давление на российскую валюту преобладает. В конце августа — начале сентября, после окончания налогового периода, курс будет стремиться, вероятно, к 68—68,5 рубля за доллар и 78—78,2 рубля за евро», — прогнозирует ведущий аналитик ГК «Телетрейд».