Ответом на санкции со стороны США должно быть создание независимой внутренней финансовой системы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».

«Наш ответ санкциям — выстраивание независимой внутренней финансовой системы. И Промсвязьбанк — важный ее элемент», — подчеркнул Моисеев.

По словам чиновника, все больше предприятий оборонного сектора будут переходить на обслуживание в Промсвязьбанк. Речь идет не только о расчетно-кассовых операциях, но и о кредитовании.

В январе Минфин объявил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Предполагалось, что другие участники рынка передадут Промсвязьбанку кредиты на сумму до 1 трлн рублей, выданные предприятиям ОПК. Причем передача займов планировалась вместе с частью капитала. Против этой процедуры ранее выступали Сбербанк и ВТБ.