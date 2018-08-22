Президент России Владимир Путин считает антироссийские санкции США контрпродуктивными и бессмысленными. Такое мнение российский лидер выразил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Что касается санкций [США против России], то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин признался, что ни он, ни президент США Дональд Трамп не рассчитывали решить все проблемы в отношениях двух стран на саммите в Хельсинки.

«Я оцениваю ее [встречу с Трампом] положительно и считаю, что она была полезной, — подчеркнул президент. — Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными».

Во вторник США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц. Так, список киберсанкций пополнили два россиянина и две компании — петербургская Vela-Marine LTD и словацкая Lacno S.R.O.