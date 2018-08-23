Правительство Великобритании опубликует серию советов для граждан и компаний на случай выхода страны из Евросоюза без какой-либо сделки. Великобритания должна покинуть ЕС в марте 2019 года, но будущие отношения между двумя сторонами еще не согласованы.

В течение ближайших недель ожидается публикация более 80 технических уведомлений, которые, по данным СМИ, будут охватывать все сферы: от финансовых услуг до маркировки пищевых продуктов. Документы предоставят «информацию и руководство», направленные на «плавное, непрерывное функционирование бизнеса, транспорта, инфраструктуры, исследований, программ помощи и потоков финансирования».

«Эти технические уведомления являются разумным, взвешенным и пропорциональным подходом к минимизации влияния сделки (с ЕС) на британские фирмы, граждан, благотворительные организации и государственные органы», — заявил британский секретарь по Brexit Доминик Рааб.

Первая часть документов от британского правительства будет направлена на разоблачение мифов о Brexit без сделки с ЕС. Достижение соглашения с Евросоюзом является «важным приоритетом», но нужна «готовность рассмотреть альтернативу», считает Рааб.



Переговоры ЕС и Великобритании возобновились во вторник, но в Брюсселе ожидают, что неофициальный крайний срок для согласования сделки (до октября) будет упущен. Рааб отметил, что, если переговоры с ЕС потерпят неудачу, Лондон будет продолжать вести себя как ответственный европейский сосед, партнер и союзник.