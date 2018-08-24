Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского Банка (регистрационный номер 2670, Чита). Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применение к ней в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличия реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Как указывают в Центробанке, приоритетным направлением бизнес-модели Центрально-Европейского Банка являлось предоставление банковских гарантий. «Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого ООО «КБ «Центрально-Европейский Банк» кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — отмечает регулятор.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Центрально-Европейского Банка меры надзорного воздействия, добавляют в ЦБ.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, констатирует регулятор. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

В Центрально-Европейский Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Центрально-Европейский Банк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем: предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Кредитная организация не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Забайкальского края, добавляют в ЦБ. Регулятор уточняет, что до сентября 2017 года банк был зарегистрирован в Москве.