Новые односторонние санкции США в отношении России в связи с «делом Скрипалей» вступят в силу ориентировочно 27 августа. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

«США 6 августа в рамках соблюдения [американского] Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года пришли к выводу о том, что правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения, — сказал представитель внешнеполитического ведомства. — 8 августа мы оповестили конгресс [США] о своем намерении ввести несколько [видов] санкций в отношении России, как того требует Закон о контроле над химическим и биологическим оружием, включая прежде всего применение презумпции отказа в предоставлении доступа к чувствительным товарам и технологиям сферы национальной безопасности, имеющим американское происхождение»

«Уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, истек 22 августа. Мы передали [в соответствующую инстанцию правительства США] извещение [для] Федерального реестра, вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — отметил американский дипломат.

Санкции против РФ по «делу Скрипалей» состоят из двух пакетов. Первый, который, как ожидалось ранее, должен был вступить в силу 22 августа. Он предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести в ноябре 2018 года, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Госдеп: США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщает Reuters. В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Введение второго пакета санкций по «делу Скрипалей», скорее в сего, будет рассмотрено в октябре или ноябре, после проведения промежуточных выборов 6 ноября. Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл рассказал, что рассмотрение новых санкций — в приоритете конгресса, но на их обсуждение и принятие может не хватить времени. Он считает, что шансы на то, что конгресс введет новые санкции в отношении России в сентябре, крайне малы.

Сенатор США: конгресс может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов Сенатор отметил, что рассмотрение новых санкций — в приоритете конгресса, но на их обсуждение и принятие может не хватить времени.

В России новые санкции и обещания их ввести не оставляют без ответа. Так, премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил введение новых санкций с объявлением экономической войны и признал, что они так или иначе влияют на экономику страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что возможное введение санкций США будет «неприятным, но не смертельным» для российской экономики.

Президент США, кроме того, сообщил, что будет готов рассматривать снятие санкций с России в том случае, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине. Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако он обозначил условие для возможного их снятия.

«Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь», — сказал Трамп.

Трамп назвал условие снятия санкций с России США начали вводить санкции против России в 2014 году.

После сообщения британских властей о том, что Россия причастна к отравлению в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США выпустили заявление, в котором говорилось о том, что ответственность за применение «Новичка», скорее всего, лежит на Москве. В качестве жеста солидарности с Великобританией Вашингтон принял решение выслать группу российских дипломатов. Однако после этого обвинений в адрес Москвы по этому поводу со стороны Белого дома и Государственного департамента не было.