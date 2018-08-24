Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страхового возмещения вкладчикам Центрально-Европейского Банка (Чита), у которого ЦБ в пятницу, 24 августа, отозвал лицензию, не позднее 7 сентября текущего года. До указанной даты в местной прессе и на сайте агентства будет размещено официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о компенсации, сообщает департамент общественных связей АСВ.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 августа.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.