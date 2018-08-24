Бывший заместитель председателя правления Метробанка Александр Антуфьев в рамках дела о взыскании с экс-руководства банка 6,2 млрд рублей подал ходатайство о проведении экспертизы подлинности его подписей в некоторых договорах, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

По его мнению, подписи от его имени на нескольких договорах банка с кредиторами выполнены не им, а другим лицом. Он просит поручить проведение судебной почерковедческой экспертизы представителям Московского областного центра судебных экспертиз или Агентству независимых экспертов. Ходатайство Антуфьева будет рассмотрено судом 2 октября.

В августе суд отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества шести бывших руководителей Метробанка на общую сумму 6,2 млрд рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в суд в рамках иска о взыскании с экс-руководства убытков.