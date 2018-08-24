Госдепартамент воспользовался правами, которые дает ему закон 1991 года, и отказался от введения части санкций

Госдепартамент США разместил в официальном правительственном журнале Federal Register уведомление о введении санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Эти санкции вступят в силу в понедельник, 27 августа, следует из документа.

«Государственный департамент определил <…>, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права / смертельное химическое оружие против собственных граждан», — говорится в уведомлении. Российские власти отрицают свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года.

В соответствии с законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года правительство США обязано применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Однако Госдепартамент воспользовался правами, которые дает ему закон 1991 года, и отказался от введения части санкций. «В интересах национальной безопасности США» Госдепартамент решил не прекращать оказание России иностранной помощи (в определении закона «Об иностранной помощи» 1961 года) и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках (эти лицензии по-прежнему будут выдаваться в индивидуальных случаях, как и сейчас).

Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т. д.). Однако и здесь применены важные исключения. В прежнем режиме будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные «дочки» американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить чувствительные товары. Никаких изменений не будет для «коммерческих конечных пользователей» американских продуктов в России, если речь идет о чисто гражданском использовании.

Реальный запрет коснется только российских государственных предприятий (принадлежащих государству или финансируемых им), которые больше не смогут получать американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность». Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий, а по существующим лицензиям поставки смогут продолжаться.