С понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

«Государственный департамент... определил..., что правительство Российской Федерации применяло химическое оружие в нарушение международного права или летальное химическое оружие против своих собственных граждан», — гласит определение.

«Определение вступает в силу 27 августа 2018 года», — говорится в документе.

Основанием для введения санкций стало отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года. Лондон официально обвинил Россию в применении на британской земле боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Москва все обвинения категорически отрицает.

Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России Однако Госдепартамент воспользовался правами, которые дает ему закон 1991 года, и отказался от введения части санкций.

Белый дом признал обоснованность обвинений против России. В соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Однако Госдеп воспользовался предусмотренным в законе правом и отказался от применения части санкций «в интересах национальной безопасности США». В итоге Вашингтон решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т. д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.



Российские госпредприятия не смогут получать американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность». Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий, а по существующим лицензиям поставки смогут продолжаться.