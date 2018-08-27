Россия примет решение по реакции на новые санкции со стороны США, исходя из своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и какие действия в интересах Российской Федерации потребуют. Еще раз повторяю, президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, выработаны ли ответные меры на санкции со стороны США.