Санкции США не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Подобными шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам. Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что новые санкции США — «не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия». «В отличие от США Россия остается приверженной своим обязательствам — военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами», — заключила Захарова.

Напомним, с понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.