Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Инкасбанка о включении долга перед ним в размере 5,06 млрд рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего председателя совета директоров кредитной организации Александра Гительсона, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Требования банка подлежат удовлетворению за счет имущества Гительсона, оставшегося после возмещения требований кредиторов, включенных в его реестр, отметил арбитраж.

Суд 5 мая 2016 года удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве.



Кроме того, арбитраж в марте удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о привлечении Гительсона и двух менеджеров Инкасбанка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 11,3 млрд рублей. Помимо Гительсона суд по заявлению АСВ взыскал денежные средства с бывшего предправления банка Татьяны Лебедевой и ее заместителя Людмилы Саморуковой.