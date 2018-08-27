Новые ограничения США в отношении России, которые были введены 27 августа, прокомментировало российское посольство в Штатах, назвав их «американской санкционной лихорадкой». Соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в соцсети Facebook.

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов», — говорится в сообщении.

«Налицо реализация худших сценариев холодной войны, от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад. Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может», — добавили в посольстве.

Общественность в США, отмечает ведомство, должна знать, что новые санкции не отвечают интересам ни российского, ни американского народов, они безрезультатны и бесперспективны.

С понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери.