Российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга РФ, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — сказал Силуанов.

В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года Минфин страны заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.