Замминистра иностранных дел Сергея Рябкова во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» спросили, как на России скажутся новые санкции со стороны США и какая реакция последует от российских властей.

Дипломат ответил, что Россия живет в условиях санкций «уже семь лет». «Мы сбились со счета. Мы внутри МИДа спорим, сколько было санкционных волн», — добавил он. Рябков после этого сказал, что Россия справится с новыми ограничениями. «Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. К этому готовится экономический блок, военный блок», — пояснил замминистра.

После этого его спросили, можно ли в современном мире прожить «без Америки в экономике» и без доллара США. «К сожалению, пока нельзя. Америка действительно сверхдержава, и особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается, — ответил Рябков. — Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валюты, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг, по каким-то причинам, начнут злоупотреблять этим своим положением».

Но Россия и «многие страны» стали осознавать необходимость диверсификации набора резервных валют и расширения платежей в национальных валютах, сказал дипломат. «Надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от «проводок» через счета в американских банках», — подчеркнул Рябков. По его мнению, такой процесс уже идет. В качестве примера он привел объединения стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Страны Европы, продолжил Рябков, также испытывают на себе «прессинг от США», и «определенный политический дискомфорт прорывает наружу».

В завершение он подтвердил, что Россия «не оставит без ответа» новые санкции США.

Новые санкции США против РФ вступили в силу Российские госпредприятия не смогут получать американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность».



