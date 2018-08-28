Новые введенные санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование правительства или экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«За последние годы произошло существенное сокращение торговли между Россией и США, и российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования. Как следствие, кредитное влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным, если они не вызовут значительного снижения доверия инвесторов», — отмечается в документе.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7:00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.