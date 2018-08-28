Россия отреагирует на санкции Вашингтона в связи с «делом Скрипалей» прагматично и на основе принципа взаимности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», — заявил министр в интервью словацкой газете «Правда».

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — добавил Лавров.

МИД РФ: американские санкции не способны заставить Россию свернуть с избранного пути С понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России.



Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа по вашингтонскому времени (7:00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.



В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.