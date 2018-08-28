Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 августа 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Московского Вексельного Банка, чья лицензия была отозвана 17 августа. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.



Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 812 млн рублей могут обратиться порядка 1 тыс. вкладчиков.

Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Пензенской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 686 млн рублей могут обратиться порядка 800 вкладчиков, в Москве на сумму около 120 млн рублей могут обратиться порядка 160 вкладчиков.

Страховое возмещение вкладчикам Московского Вексельного Банка, включая индивидуальных предпринимателей, выплатят Россельхозбанк и Почта Банк.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского Вексельного Банка с 17 августа. «В результате систематического проведения АКБ «Московский Вексельный Банк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — пояснялось в сообщении регулятора.