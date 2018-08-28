Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Советский», сообщили РАПСИ в суде.

Ранее регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Решение об отзыве лицензии было принято в связи со снижением размера собственных средств (капитала) банка ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Вкладчики банка «Советский» автоматически стали клиентами Московского Кредитного Банка Все обязательства по заключенным с «Советским» договорам остаются без изменений.

Кроме того, ЦБ утвердил план участия АСВ в урегулировании обязательств банка «Советский», предусматривающий проведение агентством конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению. Кредитная организация, которой будут переданы обязательства банка «Советский», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.

Как отмечал ЦБ, реализация процедуры урегулирования обязательств банка позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (в том числе в случае если вклад превышает страховую сумму — 1,4 млн рублей), без понесения вкладчиками банка финансовых потерь.

Обязательства банка перед кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению в составе второй очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и другие), планируется погасить в полном объеме.