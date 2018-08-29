Мосгорсуд признал законным арест и отказался освободить из СИЗО одного из бывших ответственных сотрудников Судостроительного Банка (СБ Банка) Сергея Зыкова, обвиняемого в хищении более чем 3 млрд рублей, стало известно газете «Коммерсант».

На освобождении содержащегося в столичном СИЗО № 5 «Водник» 52-летнего Зыкова настаивали его адвокаты, подав соответствующую жалобу на продление сроков содержания под стражей. Сторона защиты считает, что в деле нет никаких доказательств вины их клиента, а единственное основание для ареста — это тяжесть предъявленных ему обвинений. Мосгорсуд счел доводы адвокатов неубедительными.

Заявления о хищениях под видом выдачи кредитов различным юридическим лицам в полицию и Следственный комитет РФ неоднократно писали представители Агентства по страхованию вкладов как правопреемника рухнувшего в начале 2015 года СБ Банка. Но сначала, летом 2015 года, СК РФ начал расследование по фактам фальсификации отчетности банка. Единственным обвиняемым стал бывший и. о. председателя правления Василий Мельников, которого в 2016 году суд признал виновным в том, что он, зная об отсутствии денег на корсчете банка для удовлетворения всех требований кредиторов, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Дорогомиловский райсуд назначил ему 300 тыс. рублей штрафа.

Бывший и. о. предправления СБ Банка за фальсификацию отчетов оштрафован на 300 тыс. рублей Экс-руководитель Судостроительного Банка (СБ Банка) Василий Мельников признан виновным в фальсификации финансовых отчетов кредитной организации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Между тем АСВ сообщало в МВД о махинациях с депозитами перед крахом банка на 1,2 млрд рублей и исчезновении еще более крупной суммы. После неоднократных обращений в следственный департамент МВД об обнаружении признаков растраты или хищения в особо крупном размере в феврале этого года было наконец возбуждено уголовное дело, но только об особо крупном мошенничестве. В рамках этого расследования был задержан, а затем и арестован Сергей Зыков. В своих ходатайствах об аресте банковского служащего представители следственного департамента МВД называли его «руководителем группы корпоративного кредитования» Судостроительного Банка. По версии следствия, он со своими неустановленными сообщниками, используя поддельные документы «о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ввел в заблуждение членов кредитного комитета, которые одобрили выдачу кредитов» более чем на 3 млрд рублей. Эти деньги бесследно исчезли.

Сам Зыков, отправленный с санкции Тверского суда в СИЗО, свою причастность к каким-либо аферам категорически отрицал. По словам близких к следствию источников «Коммерсанта», 52-летний банкир настаивает на том, что был всего лишь «обычным клерком» — сотрудником кредитного отдела, которому его начальник с заместителем приносили уже сформированные кредитные досье. «Зыков утверждает, что его роль заключалась только в определении размера резерва на тот случай, если кредитный комитет одобрит выдачу займа», — пояснил собеседник газеты. Он также отметил, что непосредственные руководители Зыкова допрошены в ходе следствия, но остались в статусе свидетелей. При этом, по некоторым данным, в деле появились два других возможных обвиняемых, однако они пока даже не опрошены. «Поэтому Зыков считает, что из него следователи просто делают крайнего», — уточнил собеседник издания. «Коммерсант» в числе прочего отмечает, что на днях следствие, так и не найдя в действиях Сергея Зыкова корыстных мотивов, все же сменило квалификацию его действий с мошенничества на растрату или присвоение.



По данным газеты, правоохранительные органы, по крайней мере пока, не имеют никаких претензий к бывшим бенефициарам и руководителям СБ Банка. Хотя буквально на днях Арбитражный суд Москвы должен был начать рассмотрение иска АСВ к целой группе экс-банкиров на общую сумму более 27 млрд рублей. Она получилась в результате высчитанной разницы между долгами перед кредиторами и сформированной конкурсной массой банка. Ответчиками по иску заявлены бывший президент банка и член его совета директоров Андрей Егоров, ранее осужденный и. о. председателя правления Василий Мельников, бывшие члены правления Алексей Парфенов, Дмитрий Кунда, Елена Зубова, Ярослав Стешко, бывший председатель совета директоров Леонид Тюхтяев, а также Андрей Вовченко, который вместе с Тюхтяевым, Стешко и еще рядом лиц входил в число ключевых бенефициаров банка. Ранее в арбитраже также рассматривался иск о признании незаконным повышения зарплат 119 из 800 сотрудников Судостроительного Банка за две недели до его краха.

