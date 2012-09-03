Федеральное казначейство РФ на аукционе 4 сентября проведет аукцион по размещению на депозитах кредитных организаций до 50 млрд рублей сроком на 35 дней, говорится в сообщении ведомства.

Минимальная процентная ставка размещения — 6,3% годовых.

Дата внесения средств — 5 сентября, возврата — 10 октября 2012 года.

Спрос кредитных организаций на последнем проведенном Федеральным казначейством депозитном аукционе 30 августа составил 4,577 млрд рублей при лимите в 50 млрд. Средства предоставлялись на 35 дней, минимальная процентная ставка размещения составляла 6,4% годовых, ставка отсечения — 6,4% годовых, средневзвешенная ставка — 6,58% годовых. Это был второй аукцион за неделю: на первом спрос превысил предложение в 2,3 раза, составив 87,108 млрд рублей при лимите в 38,4 млрд.

Как сообщал ранее агентству «Прайм» глава Казначейства Роман Артюхин, ведомство в августе увеличивает объемы и сроки размещения временно свободных средств федерального бюджета на депозитах в банках. При этом Артюхин отмечал, что объем размещения будет зависеть от спроса.

Лимиты депозитных аукционов Федерального казначейства в июле 2012 года составляли 25—50 млрд рублей со сроком размещения один месяц, однако они не пользовались большим спросом у банков. На последних аукционах банкам на депозиты предлагается взять до 75 млрд рублей на три месяца.