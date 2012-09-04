Россия согласилась выдать Кипру кредит в размере 5 млрд евро , сообщила местная газета Politis со ссылкой на неназванные источники. Как уточняет Reuters, кредит, по информации кипрского издания, будет выдан по согласованию с Международным валютным фондом.

Летом Никосия искала финансовой помощи у партнеров по Евросоюзу, чтобы защитить два своих крупнейших банка, пострадавших из-за участия в долгах Греции; также республика обратилась к России.

Между тем Минфин РФ, комментируя сообщение кипрской газеты об одобрении займа, указал лишь на продолжение переговоров по этому вопросу. «Переговоры идут, идут обсуждения», — заявил Reuters замруководителя пресс-службы Минфина РФ Денис Есаулов.

Politis также сообщила, что министр финансов Кипра Васос Сиарлис отказался подтвердить информацию об одобрении займа. По данным газеты, власти Кипра были проинформированы о «политическом решении» России несколько дней назад и ожидают официального заявления Москвы.

Как передает, в свою очередь, РБК, постоянный представитель РФ в Европейском союзе Владимир Чижов позднее сообщил журналистам, что предоставляемый Россией Кипру кредит не связан с финансовой помощью странам Евросоюза, оказавшимся в сложном положении, а нацелен на рекапитализацию банковской системы республики.

«Сейчас речь идет о рекапитализации банковской системы, которая невольно стала жертвой тесных связей с банковской системой Греции. Если переговоры завершатся соглашением, это будет двустороннее соглашение, не имеющее отношения к программе содействия странам, оказавшимся в сложном финансовом положении, которую реализуют Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд», — сказал он.

Как напоминает РБК, в конце 2011 года между Россией и Кипром уже было заключено соглашение о предоставлении островной республике кредита на 2,5 млрд евро. Кредит был перечислен тремя траншами, ставка — 4,5% годовых, срок — 4,5 года. С помощью этого кредита Кипр планировал покрыть свои среднесрочные финансовые обязательства. При этом европейские страны, к которым Кипр обращался за финансовой помощью, предлагали кредиты минимум под 15% годовых.