Россия согласилась выдать Кипру кредит в размере 5 млрд евро, сообщила местная газета Politis со ссылкой на неназванные источники. Как уточняет Reuters, кредит, по информации кипрского издания, будет выдан по согласованию с Международным валютным фондом.
Летом Никосия искала финансовой помощи у партнеров по Евросоюзу, чтобы защитить два своих крупнейших банка, пострадавших
Между тем Минфин РФ, комментируя сообщение кипрской газеты об одобрении займа, указал лишь на продолжение переговоров по этому вопросу. «Переговоры идут, идут обсуждения», — заявил Reuters замруководителя пресс-службы Минфина РФ Денис Есаулов.
Politis также сообщила, что министр финансов Кипра Васос Сиарлис отказался подтвердить информацию об одобрении займа. По данным газеты, власти Кипра были проинформированы о «политическом решении» России несколько дней назад и ожидают официального заявления Москвы.
Как передает, в свою очередь, РБК, постоянный представитель РФ в Европейском союзе Владимир Чижов позднее сообщил журналистам, что предоставляемый Россией Кипру кредит не связан с финансовой помощью странам Евросоюза, оказавшимся в сложном положении, а нацелен на рекапитализацию банковской системы республики.
«Сейчас речь идет о рекапитализации банковской системы, которая невольно стала жертвой тесных связей с банковской системой Греции. Если переговоры завершатся соглашением, это будет двустороннее соглашение, не имеющее отношения к программе содействия странам, оказавшимся в сложном финансовом положении, которую реализуют Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд», — сказал он.
Как напоминает РБК, в конце 2011 года между Россией и Кипром уже было заключено соглашение о предоставлении островной республике кредита на 2,5 млрд евро. Кредит был перечислен тремя траншами, ставка — 4,5% годовых, срок — 4,5 года. С помощью этого кредита Кипр планировал покрыть свои среднесрочные финансовые обязательства. При этом европейские страны, к которым Кипр обращался за финансовой помощью, предлагали кредиты минимум под 15% годовых.