Размер средней заработной платы в Москве в 2015 году, согласно прогнозу, составит 68 770 рублей. Такие данные были озвучены в понедельник на заседании правительства столицы.

В 2011-м среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигла 44 899 рублей. В 2012-м она должна составить 50 060 рублей. Ожидается, что в 2013-м показатель достигнет 55 820, а в 2014-м — 61 960 рублей.

При этом уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012—2013 годах будет составлять 0,7% (к экономически активному населению), в 2014—2015 годах сократится до 0,6%.

В то же время прожиточный минимум на душу населения в Москве, как ожидается, вырастет с 9 622 рублей в 2012 году до 12 071 в 2015-м. По итогам 2012-го прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 828 рублей, для пенсионеров — 6 549, для детей — 8 318.

В 2013-м прожиточный минимум на душу населения ожидается на уровне 10 456 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 11 763 рублей, для пенсионеров — 7 137, для детей — 9 037.

В 2014-м, согласно прогнозу, уровень прожиточного минимума из расчета на душу населения составит 11 240 рублей (12 632, 7 711 и 9 722 рубля для трудоспособного населения, пенсионеров и детей соответственно).

В 2015-м прожиточный минимум для трудоспособного населения, пенсионеров и детей достигнет 13 551, 8 337 и 10 457 рублей соответственно.

При этом ожидается, что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году будет равна 10% от населения в целом. В 2013-м ожидается снижение этого показателя до 9,8%, в 2014-м — до 9,6%, в 2015-м — до 9,5%.