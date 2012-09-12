Агентство Standard & Poor’s присвоило Государственной Транспортной Лизинговой Компании кредитные рейтинги — долгосрочный «ВВ-» и краткосрочный «В». Также ГТЛК получила оценку по национальной шкале на уровне «ruAA-». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

По мнению экспертов агентства, рейтинги компании отражают ее высокие показатели капитализации, качество активов и хорошие рыночные позиции в ряде сегментов лизинга транспортного оборудования.

Как стало известно All-Leasing.Ru, S&P оценило собственную кредитоспособность компании на уровне «b+». «Рейтинги компании также отражают возможность получения достаточной и своевременной экстренной поддержки со стороны государства. В соответствии с нашими критериями, применяемыми к ОСГ, мы оцениваем связи ГТЛК с правительством Российской Федерации как прочные», — говорится в отчете агентства.

Прогноз «стабильный» отражает ожидание роста бизнеса ГТЛК, который будет способствовать дальнейшей диверсификации лизингового портфеля компании, однако также может отразиться на показателях капитализации.