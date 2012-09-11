Стоимость бивалютной корзины на закрытии торгов составила 35,61 рубля, что на 4 копейки ниже уровня предыдущего закрытия.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам единой торговой сессии расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 0,51 копейки и составил 31,7243 рубля за доллар. Котировки закрытия ЕТС во вторник составляли 31,5700/31,5800 рубля расчетами «завтра». Объем торгов равнялся 5 млрд 148,300 млн долларов, заключено 14 576 сделки. В течение торгового дня сделки между банками заключались по котировкам 31,5575—31,8575 рубля за доллар, последняя сделка прошла по курсу 31,5600.

Средневзвешенный курс евро по итогам ЕТС расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 5,21 копейки и составил 40,5998 рубля за евро. Котировки закрытия ЕТС во вторник составляли 40,5350/40,6000 рубля расчетами «завтра». Объем торгов — 293,905 млн евро, заключено 1 036 сделок. В течение торговой сессии сделки между банками заключались по котировкам 40,4870—40,6806 рубля за евро, последняя прошла по курсу 40,5490.