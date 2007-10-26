Евгений Ромаков назначен новым заместителем председателя правления и финансовым директором Инвестсбербанка. Его кандидатура уже согласована в Центральном Банке РФ и одобрена Советом директоров Инвестсбербанка. В приоритетные задачи, которые поставлены перед Дивизионом финансов под руководством г-на Ромакова, входят формирование финансовой стратегии, а также обеспечение быстрого развития розничного бизнеса.

До перехода в Инвестсбербанк Евгений Ромаков занимал должность заместителя председателя правления и финансового директора ИМПЭКСБанка, осуществляя руководство финансовыми службами. Начинал свою банковскую карьеру в банке «Российский кредит» в 1997 году в качестве экономиста службы внутреннего контроля.

В 1997 году Евгений Ромаков закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ.