ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Банка Восточно-европейской финансовой корпорации (Банк ВЕФК), говорится в сообщении кредитного учреждения. Банк ВЕФК разместил 3 млрд. 998 млн. 529,6 тыс. акций номиналом 1 рубль. Уставный капитал банка до размещения допэмиссии составлял 4,857 млн. рублей, он был разделен на 4,337 млн. обыкновенных и 520 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, после размещения дополнительных акций уставный капитал увеличился в 824 раза — до 4 млрд. 3 млн. 386,6 тыс. рублей.

Акции размещались по номиналу. ОАО «Восточно-Европейская финансовая корпорация», владевшее 69,9% акций банка, приобрело в ходе размещения 2 млрд. 798,105 млн. дополнительных акций, председатель совета директоров корпорации Александр Гительсон (30%) — 1,2 млрд. акций.

Банк ВЕФК входит в Восточно-Европейскую финансовую корпорацию. В корпорацию также входят Инкасбанк, Петро-аэро-банк, Рускобанк, Выборг-банк, Уральский трастовый банк, банк «Рост», МДМ-банк-Урал, Hовосибирсквнешторгбанк, а ряд промышленных предприятий, в том числе ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Псковский завод АТС».