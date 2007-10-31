С 7 ноября Энергобанк предлагает клиентам размещать деньги в два новых депозита. Вклад «Новый год на море» рублевый, открывается сроком на 6 месяцев. Процентная ставка составляет 12,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Пополнение по вкладу предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока. По вкладу производится розыгрыш призов. Главный приз — 1 поездка на двоих на море. Банком оплачивается стоимость путевки на 2-х человек в Египет, в рублях, на общую сумму не более эквивалента 1200 долларов по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Рублевый депозит «Новый год в горах» размещается сроком на 6 месяцев. Доходность вложения составляет 12,5%. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Возможность пополнения действует в течение 3 месяцев. Выплата процентов по вкладу производится в конце срока. По вкладу производится розыгрыш призов. Главный приз — 1 поездка на двоих в горы. Банком оплачивается стоимость путевки на 2-х человек в Болгарию, в рублях, на общую сумму не более эквивалента 2000 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.



Предложение действительно до 31 декабря 2007 года.