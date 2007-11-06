Головная компания альянса AiRUnion — KrasAir — ведет переговоры с лизинговой компанией CIT Aerospase о покупке шести самолетов Boeing 787 Dreamliner.

По предварительным данным, первые два самолета могут поступить в компанию уже в 2013 году. Дальше по два самолета в 2014 и 2015 годах.

В настоящий момент каталожная цена одного лайнера Boeing 787 составляет примерно 150 млн. евро (217 млн. долл.). Таким образом, покупка четырех-шести лайнеров может обойтись российской авиакомпании в 0,86—1,3 млрд. долл.

Финансирование сделки по приобретению Boeing 787 будет осуществляться посредством банковских кредитов как российских, так и зарубежных банков.

Авиаальянс AiRUnion, который задумал масштабное обновление авиапарка, сделал ставку на самолеты Boeing. Вслед за объявлением сделки о покупке в лизинг шести Boeing 737 на восемь лет, компания завершила приобретение нескольких Boeing 767.