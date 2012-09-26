Промышленное производство в РФ с исключением сезонных и календарных факторов в августе сократилось на 0,4% к июлю 2012 года, говорится в мониторинге Минэкономразвития о социально-экономическом положении в РФ, опубликованном в среду. Такая оценка значительно отличается от показателя Росстата, который ранее сообщал о падении промпроизводства в августе на 0,7%.





«В промышленном производстве в августе произошло торможение роста. По сравнению с августом прошлого года прирост составил 2,1% (в июле 3,4% соответственно). С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в целом после роста в июле в августе отмечен спад на 0,4%», — говорится в мониторинге.