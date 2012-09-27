Российское правительство готовит страну к очередной волне финансового кризиса, сообщил порталу Банки.ру в кулуарах III ежегодного форума «Кредитование в России» заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Дмитрий Савельев. По мнению финансиста, грядущий кризис будет не таким, как в 2008 году.

Савельев оценил как очень высокую вероятность наступления финансового кризиса в 2013 году. «То, что кризис будет, можно утверждать с вероятностью в 70—80%», — прогнозирует эксперт. Кроме того, аналогичным образом Савельев оценивает и вероятность начала войны США против Ирана после президентских выборов в Америке. «Эта война, скорее всего, будет развязана после Нового года и будет весьма затяжной», — предупреждает он.

Как полагает финансист, Россию могут уберечь от негативного влияния войны на Ближнем Востоке высокие цены на нефть. «Профицитный бюджет в таком случае будет при 150 долларах за баррель», — полагает Савельев.

«Остается вопрос, насколько совпадут по времени финансовый кризис и война с Ираном», — говорит представитель Госдумы. Он опасается, что готовящийся правительством РФ бюджет на 2013 год исключает кризисный сценарий. «Руководители государства сейчас готовят бюджет в антикризисном варианте», — сказал Савельев.